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15:46, 10 мая 2023Из жизни

Врачи случайно оторвали ребенку голову во время родов и пришили ее обратно

Бразильская семья обвинила врачей в том, что те оторвали голову ребенку во время родов

Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

Родители новорожденного ребенка в бразильском городе Белу-Оризонти обвинили врачей в том, что те случайно оторвали девочке голову во время родов, а затем пришили ее обратно. Об этом сообщает Daily Star.

Раниелли Коэльо Сантос была на седьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. Врачи в больнице Hospital das Clinicas диагностировали у девочки проблемы с легкими и сомневались, выживет ли она. Тем не менее родители ребенка, которого они собирались назвать Эмануэлли, настаивают на том, что сердце их дочери билось, но врачи в результате ошибочных действий оторвали ей голову при родах и убили ее.

Отец девочки Виктор да Сильва заявил, что врачи начали тянуть голову ребенка руками и просили его жену тужиться, но у нее не было больше сил. После родов они применили к матери общую анестезию, и женщина потеряла сознание. Охране пришлось вывести мужа из палаты. После инцидента медицинский персонал якобы пришил голову обратно. Семья намерена судиться с больницей.

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Сантос подчеркнула, что когда она очнулась после родов, врачи сказали ей: «Вы проснулись, мамочка? Давайте попрощаемся с вашей дочерью», — после чего передали ей замотанного в пеленки ребенка. На шее девочки были видны швы.

Адвокат пары Дженнифер Валенте заявила: «Это была не врачебная ошибка, а нечто гораздо более страшное. Они потеряли ребенка и едва не потеряли мать». По словам адвоката, после первой беременности было выявлено, что строение таза Сантос не позволяет ей рожать естественным путем и что последовательность фатальных ошибок привела к гибели девочки.

Представители больницы предложили покрыть расходы на похороны ребенка, если семья откажется от дальнейшего проведения расследования. Родители отказались от этого предложения.

Ранее сообщалось, что на Мальте врачебная ошибка привела к тому, что десятимесячному мальчику из Мельбурна, Австралия, пришлось ампутировать ногу. Врачи, лечившие ребенка, устанавливали ему центральный венозный катетер и случайно повредили артерию.

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Алиса Дмитриева
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