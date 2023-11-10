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21:04, 10 ноября 2023Забота о себе

Женщина получила 400 предложений выйти замуж и объявила целибат

Фото: Unsplash

После развода 55-летняя мать-одиночка и бывшая модель Фрэн Сойер в течение нескольких лет получила 400 предложений руки и сердца. О том, почему, несмотря на это, семь лет назад женщина объявила целибат и отказалась от сексуальных связей, она рассказала в беседе с Daily Star.

Сойер объяснила, что после развода начала пользоваться приложениями для знакомств. Там она сразу объявила о своем желании завести семью. На ее объявление откликались мужчины 48-50 лет, но все они разочаровывали модель еще во время переписки. Сойер добавила, что за время, прошедшее после развода, она получила 400 предложений выйти замуж, однако ни одно из них ее не заинтересовало.

«Они бы не разговаривали так со мной вживую, это все забавный эффект соцсетей, которые уничтожили настоящую любовь и уважение друг к другу. Люди думают, что можно болтать все что угодно», — сказала она. По словам Сойер, многие мужчины, которым она отказывала, начинали писать ей сообщения с критикой ее внешности и угрозами.

«Мне кажется, никто не любит уверенных в себе 55-летних женщин. А именно к таким надо присматриваться, у них больше времени, их дети уже выросли», — заключила модель.

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      Александра Лисица
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