Жителям Дагестана напомнили об ответственности за несанкционированные акции

В Дагестане напомнили об ответственности за несанкционированные акции

Власти Дагестана напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Соответствующее сообщение опубликовала администрация главы республики в Telegram.

Отмечается, что в мессенджере WhatsApp появились призывы к новым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе. «Провокаторы, не проявляя изобретательности, рассылают одно и то же сообщение, текст которого в точности повторяет призывы, размещенные накануне 5 ноября», — говорится в сообщении.

Жителей региона предупредили, что за участие в таких демонстрациях предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в аэропорт Уйташ после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. С криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины в руках они заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Также они проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля. Пострадали 23 человека. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что виновные получат по заслугам.