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23:28, 11 ноября 2023Спорт

Чимаев объяснил отказ от титульного боя в UFC

Хамзат Чимаев рассказал, что отказался от титульного поединка в UFC из-за травм

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев объяснил отказ от титульного поединка против американца Шона Стрикленда в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

«Мне позвонил мой менеджер и сказал, что бой планируется на январь. Он сам не был согласен с этим, сказал UFC: "Если хотите, делайте этот бой. Кто выиграет, с тем мы и подеремся"», — поделился он. Чимаев добавил, что сейчас проходит реабилитацию и лечит небольшие травмы, после чего начнет подготовку.

Стрикленд встретится в октагоне с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Поединок запланирован на 21 января и должен состояться на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

21 октября Чимаев на турнире UFC 294 победил американца Камару Усмана. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен выступал за Швецию, однако теперь представляет ОАЭ и грозненскую команду «Ахмат».

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      Дарья Коршунова
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