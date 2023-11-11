Дудя проверят на дискредитацию Российской армии

Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя на дискредитацию ВС России

Московская прокуратура проводит проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) по статье о дискредитации Российской армии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Речь идет о статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») УК РФ. Уточняется, что проверка состоится до начала декабря, в случае необходимости ее проведение продлят.

Собеседник агентства добавил, что поводом для проверки стало обращение от общественника по поводу интервью Дудя с Викторией и Вадимом Цыгановыми, опубликованного на YouTube.

В конце октября в Генпрокуратуру поступило соответствующее обращение с требованием привлечь Дудя к ответственности. Утверждалось, что журналист в ходе упомянутой беседы грубо осудил СВО, цинично отозвался о российских военных и добровольцах, а также похвалил США.