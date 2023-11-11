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08:04, 11 ноября 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы сэкономить на автотоварах зимой

Эксперт Соколов: сэкономить на автотоварах зимой помогут универсальные средства

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сэкономить на товарах для ухода за автомобилем зимой помогут универсальные очистители и другие средства, которые подходят сразу для разных целей. Способы сократить расходы при приобретении таких товаров раскрыл «Ленте.ру» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Специалист также посоветовал покупать с запасом те средства, которые часто используются, искать предложения по акции, использовать купоны и скидочные карты и заранее изучать отзывы о товаре. Кроме того, не стоит переплачивать за бренд — сейчас на рынке достаточно российских производителей с товарами отличного качества, считает эксперт.

Среди особенно необходимых зимой средств Соколов назвал силиконовую смазку для уплотнителей, антизапотеватель стекол, антиобледнитель, размораживатель замков, лаки для колесных дисков и антикоррозийные средства для порогов и средства для быстрого старта.

Ранее россиянам назвали способы снизить цену при покупке автомобиля с пробегом. Так, перед осмотром можно проверить машину через онлайн сервисы и ехать на встречу уже с наличием информации о его недостатках, которые могут стать предметом торга.

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      Нина Ташевская
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