Россиянам раскрыли способы сэкономить на автотоварах зимой

Эксперт Соколов: сэкономить на автотоварах зимой помогут универсальные средства

Сэкономить на товарах для ухода за автомобилем зимой помогут универсальные очистители и другие средства, которые подходят сразу для разных целей. Способы сократить расходы при приобретении таких товаров раскрыл «Ленте.ру» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Специалист также посоветовал покупать с запасом те средства, которые часто используются, искать предложения по акции, использовать купоны и скидочные карты и заранее изучать отзывы о товаре. Кроме того, не стоит переплачивать за бренд — сейчас на рынке достаточно российских производителей с товарами отличного качества, считает эксперт.

Среди особенно необходимых зимой средств Соколов назвал силиконовую смазку для уплотнителей, антизапотеватель стекол, антиобледнитель, размораживатель замков, лаки для колесных дисков и антикоррозийные средства для порогов и средства для быстрого старта.

Ранее россиянам назвали способы снизить цену при покупке автомобиля с пробегом. Так, перед осмотром можно проверить машину через онлайн сервисы и ехать на встречу уже с наличием информации о его недостатках, которые могут стать предметом торга.