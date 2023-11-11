Командование ВСУ испугалось новых мощных укреплений России в зоне СВО

The Guardian: в ВСУ опасаются, что РФ выстроит новые укрепления в зоне СВО

Командование Вооруженных сил Украины опасается, что Россия может выстроить еще более неприступные укрепления в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, украинские военнослужащие полагают, что со временем российские войска создадут систему новых глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций.

В материале также приводятся слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что украинской армии так и не удалось прорваться через плотные российские минные поля. Отмечается, что система дистанционной установки мин на базе грузовиков «Земледелие» способна заложить снаряды на огромной площади гораздо быстрее, чем украинские саперы их уничтожить.

В начале ноября Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.