Актриса Кристина Асмус рассказала о жестокой травле после выхода фильма «Текст»

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что подверглась жестокой травле после выхода фильма «Текст». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Это был сумасшедший скандал, разговоры о котором продолжаются до сих пор. А все потому, что, по мнению моралистов, я совершила преступление против человечества — я сыграла в кино», — отметила артистка.

Асмус подчеркнула, что ей пришлось столкнуться с неизмеримой жестокостью, которая изливалась и на ее родных.

Фильм «Текст» вышел в 2019 году. После премьеры кинокартины Кристина Асмус, а также ее муж юморист Гарик Харламов подверглись травле со стороны поклонников. По мнению зрителей, замужняя актриса снялась в чересчур откровенных сценах. В начале декабря 2022 года Асмус также рассказала об угрозах со стороны бывшего супруга Харламова.

Ранее Асмус впервые рассказала о том, что пережила домашнее насилие. По словам артистки, во время учебы в театральном училище она состояла в отношениях с «маньяком-абьюзером».