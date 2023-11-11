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13:04, 11 ноября 2023Мир

Крупнейшая больница Газы осталась без топлива и приостановила работу

Крупнейшая больница Газы Аль-Шифа приостановила работу из-за отсутствия топлива

Фото: Amir Cohen / Reuters

В секторе Газа из-за отсутствия топлива приостановила работу крупнейшая больница Аль-Шифа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения анклава.

Кроме того, организация «Врачи без границ» заявила, что с медицинским учреждением была потеряна связь, а в окрестностях комплекса зафиксированы сильные бомбардировки, пишет CNN. По словам хирурга больницы, медики не могут эвакуироваться, оставив своих пациентов.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус написал в X (бывший Twitter), что сообщения об авиаударах в районе больницы Аль-Шифа вызывают беспокойство. По его словам, часть находящихся в комплексе людей покинули его, но многие еще остаются внутри.

Гебрейесус добавил, что с 7 октября ВОЗ подтвердила более 250 нападений на медицинские учреждения в Газе и на Западном берегу реки Иордан. «Только за последние 48 часов из строя выведены четыре больницы. ВОЗ очень обеспокоена безопасностью пациентов, медицинских работников и тех, кто укрывается в больницах», — написал он.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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      Константин Лысяков
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