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04:26, 11 ноября 2023Экономика

Названы способы распознать подделки на маркетплейсах

Эксперт Райкова: подделку на маркетплейсах можно выявить, просканировав QR-код

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код маркировки после получения того или иного товара. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова.

До совершения покупки эксперт посоветовала изучить информацию на карточке товара, фото, отзывы и видео. Не лишним будет изучить профиль продавца на маркетплейсе.

В пункте выдачи необходимо проверить покупку на наличие маркировки «Честный знак» и просканировать код через соответствующее приложение, отметила Райкова. Код содержит информацию о составе, стране происхождения и безопасности товара.

Подобным образом можно проверять обувь, одежду, пищевые продукты и лекарства, уточнила эксперт. Также товар следует оценить визуально на наличие повреждений, неприятных или странных запахов и звуков. С претензиями следует обращаться на маркетплейс в течение 14 дней после покупки, резюмировала Елена Райкова.

Ранее эксперты сообщили, что сотрудники супермаркетов прибегают к разным уловкам, чтобы обращать внимание покупателей на определенные товары. Так, самые выгодные товары или с истекающим сроком годности сотрудники стараются класть на уровне взгляда покупателя.

По словам специалистов, производители и поставщики часто приплачивают магазинам, чтобы они продали определенный товар побыстрее. Магазины часто пользуются этой стратегией.

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      Марина Совина
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