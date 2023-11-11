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13:50, 11 ноября 2023Экономика

Миллер заявил о поступлении газа из России в якобы отказавшиеся от него страны

Миллер: российский газ поступает в якобы отказавшиеся от него в страны Европы

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский газ продолжает поступать в страны Европы, которые якобы от него отказались. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Видео беседы журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

При этом конкретные цифры Миллиер не назвал. «Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», — сказал он.

Глава «Газпрома» напомнил, что президент России Владимир Путин уже приводил в пример хаб в австрийском Баумгартене, через который российский газ поступает в другие страны Евросоюза. По словам Миллера, в Баумгартен топливо доставляется благодаря транзиту через территорию Украины, в частности, через компрессорную станцию «Суджа».

Он добавил, что на юг и юго-восток Европы газ поставляется в соответствии с подписанными контрактами. «Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах — даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке российского газа нет», — заключил глава «Газпрома».

Ранее Миллер заявил, что рынок газа на Западе останется «узким» на фоне роста спроса, который в течение ближайших 25 лет вырастет в мире на 43 процента. По его словам, доля газа в мировом топливно-энергетическом балансе достигнет 26 процентов, что связано с «новым укладом», предопределенным ростом производства и глобального спроса на электроэнергию, опережающими увеличение спроса на энергоресурсы в полтора раза.

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      Константин Лысяков
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