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21:05, 11 ноября 2023Мир

Министр обороны Хорватии попал в автомобильную аварию

Министр обороны Хорватии Баножич получил травму головы в автомобильной аварии

Министр обороны Хорватии Марио Баножич пострадал в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает издание Dnevnik.

В субботу, 11 ноября, Баножич направлялся на охоту за рулем собственного автомобиля. Из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости политик попал в аварию и столкнулся с фургоном, который ехал в противоположном направлении.

По данным издания, водителя фургона спасти не удалось. Сам Баножич получил серьезную травму головы.

«Я освободил Марио Баножича от должности министра обороны, учитывая чрезвычайные обстоятельства», — сообщил в связи с произошедшим премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Гвинеи Муссу Дадиса Камару вернули в тюрьму через несколько часов после того, как его вывезли оттуда несколько вооруженных людей. Сбежавший экс-президент был найден живым и здоровым.

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      Антонина Черташ
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