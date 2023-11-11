Депутат Чепа допустил сокращение западной военной помощи Украине

Запад постепенно будет сокращать военную помощь Украине, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о дальнейшей поддержке Киева странами Европейского союза (ЕС) и США в конфликте с Россией.

«На Европу давят США. Всячески необходимо каким-то образом поддерживать, имитировать эту крупную поддержку Украины, потому что Запад проигрывает в своей развязанной конфронтации. Санкционная война также проигрывается, поэтому, естественно, есть определенное давление военного лобби, потому что на поставках оружия кто-то хорошо наживается. В огромном размере присутствует коррупционная составляющая как в США, так и в Европе, связанная с поставкой оружия и выделением финансов», — считает депутат.

Финансирование будет, несомненно, уменьшаться. Поставки оружия будут уменьшаться по разным причинам: из-за того, что оно кончается, из-за того, что не успевает производство. Но тем не менее Запад пытается делать все, чтобы конфликт продолжился, как они заявляли, до последнего украинца Алексей Чепа депутат Госдумы

Как передает Reuters со ссылкой на неназванного дипломата, Германия и некоторые другие страны Евросоюза выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро. По информации агентства, некоторые члены ЕС не одобряют план поддержки Киева, поэтому он может быть изменен. Вопрос обсудят на встрече министров обороны стран ЕС 14 ноября.

План главы евродипломатии Жозепа Борреля заключается в том, чтобы в течение четырех лет ежегодно выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь.