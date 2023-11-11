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17:29, 11 ноября 2023Бывший СССР

На Украине для борьбы с коррупцией решили покрасить топливо

МО Украины обяжет поставщиков красить топливо для борьбы с его перепродажей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В топливо, предназначенное для Вооруженных сил Украины (ВСУ), начнут добавлять краситель для борьбы с его перепродажей и смешиванием. О таком решении сообщили в пресс-службе Министерства обороны (МО) Украины.

В ведомстве уточнили, что обяжут поставщиков красить дизельное топливо для ВСУ в ярко-красный цвет, а бензин — в зеленый. «Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, указанный цвет исключит возможность злоупотреблений на местах относительно смешений топлива», — пояснили в Минобороны. Там также добавили, что маркированное дизтопливо поступит в ВСУ в конце ноября.

Ранее член Европарламента от Германии Гуннар Бек в своем обращении к Еврокомиссии заявил, что увеличение финансирования Украины странами Европейского союза происходит на фоне стремительного роста коррупции в республике. В связи с этим он задался вопросом о планируемых мерах для борьбы с подобными преступлениями в стране.

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