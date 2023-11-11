Неудачи наступления Украины назвали разочарованием для союзников Зеленского

Firstpost: неудачи наступления Украины разочаровали союзников Зеленского

Неудачи контрнаступления Украины стали разочарованием для ближайших союзников президента страны Владимира Зеленского, об этом заявила обозреватель индийского издания Firstpost Анинда Дей.

Она назвала ситуацию на фронте тупиковой, отметив, что для украинского лидера время идет быстро из-за шаткой веры Запада.

«Неэффективное, но изнурительное контрнаступление уже разочаровало союзников Украины», — добавила журналистка. По ее словам, разочарование на Западе начало нарастать еще до начала конфликта на Ближнем Востоке, но сейчас акцент сместился на происходящее между Израилем и Палестиной.

Автор статьи сравнила два фото Зеленского на обложке журнала Time с разницей в полтора года. Она указала на разницу в выражении лица, заявив, что на первом снимке президент еще сохранял надежду на успешное завершение противостояния с Россией.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что проблемы на фронте вызвали напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, а также сломили Владимира Зеленского.

