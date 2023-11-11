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12:29, 11 ноября 2023Россия

Опубликованы кадры с места схода вагонов поезда в российском регионе

МЖД и прокуратура опубликовали кадры с места схода вагонов в Рязанской области
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Московская железная дорога

В сети появились новые кадры с места схода 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области. Фотографии опубликовала Московская железная дорога (МЖД) в Telegram.

На снимках видно, как рабочие устраняют последствия аварии. По данным МЖД, задействованы более 250 железнодорожников, еще 50 прибудут в ближайшие часы. Также работает восстановительный поезд. Три вагона уже подняты.

Помимо этого, кадры с места происшествия опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На них видно перевернувшиеся вагоны состава.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Об аварии стало известно утром 11 ноября. В МЖД заявили, что причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Также появилась информация о взрыве, прогремевшем перед сходом вагонов. По разным данным, пострадали от одного до двух человек. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии нет.

Ранее на станции Голубичная Улетовского района на Забайкальской железной дороге сошли с путей четыре грузовых вагона. Три из них опрокинулись.

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      Константин Лысяков
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