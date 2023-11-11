Стало известно о планах полковника ВСУ пленить «Вагнер» в 2020 году

WP: полковник ВСУ в 2020 году курировал план по отправке ЧВК «Вагнер» в Киев

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию, чтобы пленить их и отправить в Киев. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на неназваных чиновников на Украине и в Европе.

«В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников "Вагнер" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений», — отметила WP.

По данным издания, военный проводил множество секретных операций против военных сил России.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в июле 2022 года.

По версии СБУ, Червинский без одобрения соответствующих ведомств пытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Пилот заявил о согласии перейти на сторону Украины, но это позволило Вооруженным силам РФ получить информацию о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Позже ВС РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих.