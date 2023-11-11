По Киеву прокатилась серия взрывов. На Украине рассказали о первом за 52 дня ракетном ударе по столице
В Киеве утром в субботу, 11 ноября, произошла серия взрывов. Перед этим в столице Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты Минцифры страны.
Власти заявили о первом после продолжительной паузы ракетном ударе по Киеву
В администрации уточнили, что по городу был нанесен первый за 52 дня ракетный удар. Около 8:00 по местному времени (9:00 по московскому) в столице сработали системы противовоздушной обороны, рассказал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате случившегося нет. Оперативные данные уточняются.
Мэр Киева подтвердил сообщения о сильных взрывах в городе
Градоначальник Виталий Кличко уточнил, что громкие звуки были слышны на левом берегу Днепра. «По предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны по баллистике», — написал он.
Представитель власти также призвал киевлян оставаться в укрытиях.
В Киевской области рассказали о последствиях взрывов
Начальник местной администрации Руслан Кравченко доложил, что во время утренней атаки две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами региона.
Согласно оперативной информации, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.
В частности, повреждена кровля, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий. Пострадавшие отсутствуют
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога
Спустя несколько часов по всей Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги.
Сообщения об этом начали поступать в 12:04 по местному времени (13:04 по московскому) и в течение трех минут распространились на всю страну.
За час до этого в красной зоне находились Полтавская, Черкасская и Черниговская области. Тревога продлилась чуть более 20 минут.
На Украине рассказывали о неспособности сбить некоторые российские ракеты
В марте спикер ВВС Украины Игнат признавался, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны не в силах сбить некоторые российские ракеты, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня.
В частности, речь шла о баллистической ракете «Искандер-М» и боеприпасах к РСЗО «Смерч». «Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью», — говорил он.
Также система ПВО страны не способна сбить сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» и противорадиолокационные ракеты Х-31П. По словам Игната, чтобы сбивать такие ракеты, Украине нужны современные зенитные ракетные комплексы.