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13:50, 11 ноября 2023Бывший СССР

По Киеву прокатилась серия взрывов. На Украине рассказали о первом за 52 дня ракетном ударе по столице

В Киеве прогремела серия взрывов, впервые за 52 дня город атакован ракетами

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Киеве утром в субботу, 11 ноября, произошла серия взрывов. Перед этим в столице Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты Минцифры страны.

Власти заявили о первом после продолжительной паузы ракетном ударе по Киеву

В администрации уточнили, что по городу был нанесен первый за 52 дня ракетный удар. Около 8:00 по местному времени (9:00 по московскому) в столице сработали системы противовоздушной обороны, рассказал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате случившегося нет. Оперативные данные уточняются.

Missile traces are seen in the sky over the city after a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine November 11, 2023.

Missile traces are seen in the sky over the city after a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine November 11, 2023.

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Мэр Киева подтвердил сообщения о сильных взрывах в городе

Градоначальник Виталий Кличко уточнил, что громкие звуки были слышны на левом берегу Днепра. «По предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны по баллистике», — написал он.

Представитель власти также призвал киевлян оставаться в укрытиях.

В Киевской области рассказали о последствиях взрывов

Начальник местной администрации Руслан Кравченко доложил, что во время утренней атаки две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами региона.

Согласно оперативной информации, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

В частности, повреждена кровля, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий. Пострадавшие отсутствуют

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

Спустя несколько часов по всей Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Сообщения об этом начали поступать в 12:04 по местному времени (13:04 по московскому) и в течение трех минут распространились на всю страну.

За час до этого в красной зоне находились Полтавская, Черкасская и Черниговская области. Тревога продлилась чуть более 20 минут.

Фото: Пресс-служба Минобороны / РИА Новости

На Украине рассказывали о неспособности сбить некоторые российские ракеты

В марте спикер ВВС Украины Игнат признавался, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны не в силах сбить некоторые российские ракеты, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня.

В частности, речь шла о баллистической ракете «Искандер-М» и боеприпасах к РСЗО «Смерч». «Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью», — говорил он.

Также система ПВО страны не способна сбить сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» и противорадиолокационные ракеты Х-31П. По словам Игната, чтобы сбивать такие ракеты, Украине нужны современные зенитные ракетные комплексы.

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      Варвара Кошечкина
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