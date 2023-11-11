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04:30, 11 ноября 2023Мир

Полиция Вашингтона попросила помочь найти угнанный автомобиль

Полиция Вашингтона сообщила об угоне ее автомобиля и попросила помочь его найти

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Полиция Вашингтона сообщила об угоне своего автомобиля и попросила помочь в раскрытии преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что серый Ford Explorer «угнали ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия». Полицейские просят помочь найти угнанный транспорт.

Ранее грабители напали на члена Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяра неподалеку от Капитолия. По данным правоохранительных органов, грабители украли личные вещи конгрессмена. По меньшей мере один из нападавших был вооружен, говорится в статье.

В сентябре 10-летний мальчик из США вместе с 11-летней сестрой угнал машину матери и несколько часов на ней катался.

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      Юлия Мискевич
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