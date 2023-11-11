Полиция Вашингтона попросила помочь найти угнанный автомобиль

Полиция Вашингтона сообщила об угоне ее автомобиля и попросила помочь его найти

Полиция Вашингтона сообщила об угоне своего автомобиля и попросила помочь в раскрытии преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что серый Ford Explorer «угнали ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия». Полицейские просят помочь найти угнанный транспорт.

Ранее грабители напали на члена Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяра неподалеку от Капитолия. По данным правоохранительных органов, грабители украли личные вещи конгрессмена. По меньшей мере один из нападавших был вооружен, говорится в статье.

В сентябре 10-летний мальчик из США вместе с 11-летней сестрой угнал машину матери и несколько часов на ней катался.