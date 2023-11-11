Россия отправила 40 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

МИД РФ сообщил об отправке 40 тонн гумпомощи в Афганистан спецбортами Минобороны

Россия отправила в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Уточняется, что груз от имени российского правительства и Афганского делового центра в Москве был доставлен в Кабул двумя спецбортами Минобороны.

«Таким образом Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате», — сказано в сообщении.

В октябре на западе Афганистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. По данным сейсмологов, оно произошло в 36 километрах к северо-западу от Герата в 00:41 по местному времени (3:41 мск). Очаг залегал на глубине десяти километров.