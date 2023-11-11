Россиянин похитил сироту и две недели избивал ее

Житель Уфы запер девушку в квартире и две недели наносил ей побои

Житель Уфы похитил девушку и две недели избивал ее в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

21-летняя сирота Азалия Шагиева приехала на заработки в Уфу. Там она познакомилась с 24-летним Артуром Хуснуллиным и начала с ним встречаться. Однако уже через две недели россиянка поняла, что им с мужчиной не по пути.

Неоднократно судимый Хуснуллин заманил девушку в свою квартиру под предлогом вечеринки с друзьями. Все шло хорошо, пока с ними были другие гости. Однако, как только они ушли, мужчина жестоко избил Шагиеву и заявил ей, что либо она будет с ним, либо ни с кем. Он запер ее к квартире и ежедневно наносил ей побои. Соседи и прохожие регулярно вызывали полицию, но Хуснуллин просто не открывал правоохранителям дверь. Телефон девушки он разбил, чтобы та никуда не могла позвонить. Так как Азалия сирота, о ее пропаже никто не заявил.

Шагиеву спасла мать Хуснуллина. Женщина пришла в гости к сыну, увидела избитую пленницу и сама предложила вызвать полицию. Хуснуллин в этот момент убежал, больше его никто не видел.

Девушку госпитализировали с сильнейшими гематомами по всему телу. Врачи обнаружили у нее трещины в позвоночнике. Шагиева написала заявление на бойфренда. Ранее Хуснуллин был судим за наркотики и кражу.

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