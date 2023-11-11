Россиянин познакомился с девушкой в приложении и потерял деньги

Прокуратура: житель Красноярска познакомился с девушкой в сети и потерял деньги

Житель Красноярска попался на развод, пытаясь устроить свою личную жизнь в сети. 29-летний парень нашел девушку в приложении для знакомств Badoo, но когда она предложила созвониться по видеосвязи, потерял деньги, сообщает прокуратура региона.

Новая знакомая прислала собеседнику в Telegram установочный файл видеочата, однако после скачивания ему начали приходить сообщения о списании с карты денежных средств. Всего мошенница успела снять с его счета 4,5 тысячи рублей, после чего пострадавший заблокировал карту. Анкета девушки стала недоступна.

Мужчина обратился в полицию с заявлением, там завели уголовное дело о краже с банковского счета.

Ранее сообщалось, что учительница влюбилась в мошенника и лишилась 55 миллионов рублей. Аферист обещал жениться на ней, и женщина до конца не могла поверить, что ее обманывают, пока с ней не связалась предыдущая жертва.