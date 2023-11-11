Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 11 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные рассказали о тяжелом бое с украинскими морпехами

Военные рассказали о тяжелом бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 бойцов ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие рассказали, что бой на Днепре, в котором они взяли в плен 11 украинских морских пехотинцев, был быстрым и тяжелым. Их цитирует РИА Новости.

По словам одного из военных, в бой их группу повел командир Золто Арсаланов. В ходе сражения они взяли в плен семь человек, затем «по концовке боекомплекта» им сдались еще четыре бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что российские военнослужащие действовали слаженно, а их командир отдавал четкие приказы. В свою очередь, другой боец уточнил, что Арсаланов в ходе боя демонстрировал спокойствие и хладнокровие.

В октябре сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы семерых морских пехотинцев ВСУ за покушение на жителя Мариуполя и пытки военнопленного.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      По Киеву прокатилась серия взрывов. На Украине рассказали о первом за 52 дня ракетном ударе по столице

      В лифте подмосковной многоэтажки сосед-педофил надругался над 8-летней девочкой

      Миллер заявил о поступлении газа из России в якобы отказавшиеся от него страны

      Раскрыты используемые Украиной для атак по территории России типы беспилотников

      Стас Пьеха раскрыл реальные стороны российских звезд

      Тейлор Свифт побила рекорд по номинациям на премию «Грэмми»

      Журова объяснила затягивание дела Валиевой

      Стало известно об ударе беспилотника по американской базе в Ираке

      В Германии заявили об опасности российских дронов «Ланцет»

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости