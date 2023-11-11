Военные рассказали о тяжелом бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие рассказали, что бой на Днепре, в котором они взяли в плен 11 украинских морских пехотинцев, был быстрым и тяжелым. Их цитирует РИА Новости.

По словам одного из военных, в бой их группу повел командир Золто Арсаланов. В ходе сражения они взяли в плен семь человек, затем «по концовке боекомплекта» им сдались еще четыре бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что российские военнослужащие действовали слаженно, а их командир отдавал четкие приказы. В свою очередь, другой боец уточнил, что Арсаланов в ходе боя демонстрировал спокойствие и хладнокровие.

В октябре сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы семерых морских пехотинцев ВСУ за покушение на жителя Мариуполя и пытки военнопленного.