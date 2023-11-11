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15:37, 11 ноября 2023Россия

Российские войска поразили под Киевом склад боеприпасов

Российские военные поразили склад 43-й мехбригады ВСУ в Киевской области
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские войска в течение минувших суток поразили в районе населенного пункта Девички в Киевской области склад боеприпасов 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Вечером 10 ноября сообщалось о взрывах в Киевской области, в самом Киеве объявлялась воздушная тревога.

Также в субботу сообщалось, что за сутки российские средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации сбили 38 украинских беспилотников.

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      Антон Похиляк
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