Российские войска поразили под Киевом склад боеприпасов
Российские военные поразили склад 43-й мехбригады ВСУ в Киевской областиСюжетВзрывы в Киеве:
Российские войска в течение минувших суток поразили в районе населенного пункта Девички в Киевской области склад боеприпасов 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Вечером 10 ноября сообщалось о взрывах в Киевской области, в самом Киеве объявлялась воздушная тревога.
Также в субботу сообщалось, что за сутки российские средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации сбили 38 украинских беспилотников.