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00:28, 11 ноября 2023Бывший СССР

Под Киевом произошли взрывы

В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в Киевской области. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Отмечается, что в украинской столице объявлялась воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

10 ноября сообщалось о серии взрывов в Одессе, люди услышали воздушную тревогу около 20:35 по московскому времени. Позже в городе прозвучали новые взрывы.

В начале ноября в Одессе вспыхнул пожар после ракетного удара по припортовой инфраструктуре. В Минобороны Украины заявили, что пострадали складские помещения, специальная автопогрузочная техника, а также автомобили с зерном.

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      Марина Совина
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