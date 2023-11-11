Под Киевом произошли взрывы

В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога

Взрывы произошли в Киевской области. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Отмечается, что в украинской столице объявлялась воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

10 ноября сообщалось о серии взрывов в Одессе, люди услышали воздушную тревогу около 20:35 по московскому времени. Позже в городе прозвучали новые взрывы.

В начале ноября в Одессе вспыхнул пожар после ракетного удара по припортовой инфраструктуре. В Минобороны Украины заявили, что пострадали складские помещения, специальная автопогрузочная техника, а также автомобили с зерном.