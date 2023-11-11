Снимавшая порно с сыном учительница из Ленобласти жаловалась на рак мозга

Учительница из Ленобласти, снимавшая порно с сыном, жаловалась на кисту мозга

Учительница истории и обществознания сельской школы поселка Павлово Ленинградской области, задержанная за съемки порно с сыном, жаловалась на рак мозга. Об этом рассказала директор образовательного учреждения, где работала 34-летняя преподавательница, пишет «МК».

Как выяснило издание, задержанная работала в этой школе с 1 сентября 2023 года, а до этого преподавала географию. Кроме преподавания, ее назначили классным руководителем пятого класса. По словам директора, женщина вела себя как подобает учителю и не выглядела подозрительной, а также работала не больше 17 часов неделю, проводя по три урока в день. В стенах образовательного учреждения подозреваемая ни с кем не общалась и не дружила.

При этом, по словам директора, женщина хорошо вела уроки, а дети на нее не жаловались. «Единственное, она в самом начале мне рассказала, что у нее опухоль в головном мозге, точнее киста, и ей постоянно нужно ездить к врачу, нужно лечиться. Из-за этого мы делали ей снисхождение и отпускали пораньше», — сообщила глава школы.

Также выяснилось, что подозреваемая учительница жила вместе с бывшим мужем, работавшим полицейским, сыном и дочерью в однокомнатной квартире. Девочка учится в седьмом классе, а мальчик — в специнтернате, так как у него задержка развития речи.

О задержании педагога из Ленинградской области стало известно 10 ноября. К женщине пришли с обыском правоохранители. Они нашли у нее интимные видео с участием несовершеннолетних, в том числе четырехлетнего сына.

Ранее в Краснодаре 39-летнюю женщину осудили за изготовление порнографии с малолетним сыном. Как установил суд, за это заказчик заплатил ей 34,5 тысячи рублей.