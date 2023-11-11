Стало известно о планах Венгрии закупать газ в Венесуэле
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна изучает возможность закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ТАСС.
«Мы хотели бы воспользоваться тем фактом, что Венесуэла сейчас открывается для энергетического сотрудничества», — сказал он.
Сийярто добавил, что также начались переговоры о применении в Венесуэле венгерских технологий нефтедобычи.
Ранее Сийярто заявил, что руководство Европейского союза требует от Будапешта не покупать российский газ, но не оказывает помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. По мнению главы МИД Венгрии, руководство ЕС не имеет права диктовать Будапешту, каким образом он должен формировать свой энергетический баланс.