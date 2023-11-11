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15:58, 11 ноября 2023Спорт

ЦСКА упустил победу над «Факелом» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 1:1. На десятой минуте гол забил полузащитник армейцев Виктор Давила. На третьей добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял защитник Сергей Божин. Таким образом, ЦСКА упустил победу над соперником.

После 15 матчей ЦСКА располагается на четвертом месте, набрав 25 очков. «Факел» занимает десятое место, имея в активе 19 очков. Лидирует «Краснодар» с 31 очком.

В следующем матче ЦСКА примет московское «Динамо» 25 ноября. «Факел» днем позднее на выезде сыграет с казанским «Рубином».

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      Анастасия Борисова
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