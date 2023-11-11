Украинский журналист заявил о вянущих от слов главы Еврокомиссии ушах

Журналист Назаров: от слов главы ЕК фон дер Ляйен об Украине «вянут уши»

Высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о правах человека и борьбе с коррупцией на Украине не соответствуют действительности. Об этом украинский журналист Максим Назаров заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно», — с иронией отметил он, посетовав на то, что хвалебные оценки главы ЕК подхватили и украинские власти.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что среди высшего руководства республики нет коррупционеров, а из западных союзников страны никто не ведет разговоров об этом. При этом он заявил об отсутствии человека, который бы говорил о коррумпированности украинского лидера.