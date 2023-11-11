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18:19, 11 ноября 2023Ценности

В кабинете Кадырова на встрече с министром заметили грушу Louis Vuitton

В кабинете Кадырова на встрече с Кравцовым заметили грушу Louis Vuitton

Кадр: ЧГТРК "Грозный" / Youtube

В кабинете главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым снова заметили конструкцию с боксерской грушей с логотипом Louis Vuitton. Об этом свидетельствуют кадры репортажа ЧГТРК «Грозный», опубликованного на YouTube.

На видеозаписи в левом углу помещения, за спиной гостя, виден металлический уголок с подвесной набивной грушей в форме цилиндра, на которую нанесен фирменный принт Louis Vuitton.

Известно, что в ходе беседы министр представил новый вариант учебника истории для старшеклассников. Он уточнил, что в книге «исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Глава республики в ответ подчеркнул, что «справедливость восторжествовала».

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В сентябре сообщалось, что отрывок о депортации народов переписали в новом учебнике истории России после критики властей Чечни. Споры возникли из-за отрывка, авторами которого стали экс-министр культуры России Владимир Мединский и политолог Анатолий Торкунов.

Впервые указанный предмет интерьера был замечен в кабинете Кадырова в октябре прошлого года. Тогда глава Чечни провел встречу с гендиректором «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.

Комплект из боксерских перчаток, груши с монограммой и футляра с тиснением был выпущен в 2014 году ограниченной серией всего в 25 экземплярах. Цена товара не раскрывалась (ее можно было узнать «по запросу»), однако в The New York Times предполагали, что она составляла около 175 тысяч долларов (10,3 миллиона рублей по текущему курсу).

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