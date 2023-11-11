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12:18, 11 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве попросили США ускорить поставки оружия

Ермак попросил советника Байдена Салливана ускорить поставки оружия на Украину

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / AP

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак переговорил с советником американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и попросил его ускорить поставки военной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Уточняется, что Ермак рассказал об актуальной ситуации на фронте, в том числе об оборонительных операциях и наступательных действиях Вооруженных сил Украины.

«Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты украинских земель от России», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили «формулу мира» и обстановку на Ближнем Востоке.

Ранее Ермак выразил мнение, что самые сложные времена ждут Украину впереди. Он сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, в котором, по его словам, украинская армия преодолела уже 70 метров.

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      Варвара Кошечкина
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