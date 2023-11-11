В России предложили изменить постановление о маркировке пива

Минпромторг России предложил расширить маркировку пива с 1 апреля 2024 года

Министерство промышленности и торговли России предложило изменить постановление о маркировке пива с 1 апреля 2024 года, начав внедрять поэкземплярную прослеживаемость слабоалкогольной продукции. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия, расширенное постановление будет предусматривать второй этап введения требований по маркировке средствами идентификации пива и слабоалкогольных напитков. Участники отрасли должны будут передавать сведения о введении в оборот, обороте и выводе из оборота напитков, в информационную систему мониторинга товаров. Также предлагается объединить эту систему с единой государственной автоматизированной системой учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В проекте Минпромторга сказано, что в отличие от действующей версии постановления, участники рынка должны будут подать «заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 апреля 2024 года до начала осуществления деятельности».

Ранее россиян предупредили о подорожании пива, медовухи, сидра и пуаре из-за инициативы Госдумы ввести минимальные розничные цены на эти виды алкогольной продукции по аналогии со схемой контроля стоимости водки и коньяка. Представители отрасли заявили, что рост цен может затронуть напитки экономсегмента.