Бывший агент MI6 Крук: в ближайшее время в ВСУ вырастет число дезертиров

В ближайшее время в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вырастет число дезертиров. С таким мнением бывший агент MI6 Аластер Крук выступил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это будет еще один момент, когда мы увидим, возможно, еще больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить все и позвонить друзьям в Москве», — предрек он.

По его словам, ситуация на фронте может вынудить украинских генералов отправить президента республики Владимира Зеленского за рубеж — например, в его «тосканское имение» в Италию. Как считает экс-агент MI6, для этого главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному или другим военачальникам необходимо заручиться критической массой поддержки.

В октябре Крук называл срок завершения украинского конфликта. Он допустил, что боевые действия могут закончиться зимой при остановке финансовой помощи со стороны партнеров Киева.