Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 11 ноября 2023Мир

В Великобритании предрекли рост дезертирства в рядах ВСУ

Бывший агент MI6 Крук: в ближайшее время в ВСУ вырастет число дезертиров

Фото: Reuters

В ближайшее время в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вырастет число дезертиров. С таким мнением бывший агент MI6 Аластер Крук выступил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это будет еще один момент, когда мы увидим, возможно, еще больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить все и позвонить друзьям в Москве», — предрек он.

По его словам, ситуация на фронте может вынудить украинских генералов отправить президента республики Владимира Зеленского за рубеж — например, в его «тосканское имение» в Италию. Как считает экс-агент MI6, для этого главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному или другим военачальникам необходимо заручиться критической массой поддержки.

В октябре Крук называл срок завершения украинского конфликта. Он допустил, что боевые действия могут закончиться зимой при остановке финансовой помощи со стороны партнеров Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра. 11 морпехов взяты в плен

      Польские националисты устроили марш в Варшаве

      Вика и Вадим Цыгановы прокомментировали проверку прокуратурой Дудя

      «Локомотив» вырвал победу у аутсайдера РПЛ

      МВД начало проверку из-за отправившего в кому старшего по званию полицейского

      В кабинете Кадырова на встрече с министром заметили грушу Louis Vuitton

      Рогов заявил о ракетном ударе по Бердянску

      Сотрудники двух компаний «Москва-Сити» устроили драку в офисе

      Пугачева заявила о желании дожить до победы света над тьмой

      В Великобритании предрекли рост дезертирства в рядах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости