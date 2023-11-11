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19:32, 11 ноября 2023Мир

В Японии заявили о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны

Премьер Кисида заявил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны. Об этом он высказался во время инспекции японских Сил самообороны на авиабазе Ирума, сообщает NHK.

Глава правительства пообещал выделить финансирование на укрепление обороны Японии, необходимое, по его словам, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности» вокруг государства.

«Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху Чтобы защитить нашу страну, мы должны обеспечить необходимый уровень бюджета и принять решительные меры», — сказал он.

Ранее Кисида выражал обеспокоенность тем, что Россия совместно с Китаем осуществляет воздушное патрулирование над акваторией Японского моря. При этом премьер констатировал рост военной активности РФ и КНР.

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      Виктория Кондратьева
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