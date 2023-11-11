Вика и Вадим Цыгановы прокомментировали проверку прокуратурой Дудя

Супруги Цыгановы с одобрением отнеслись к проверке Дудя после интервью с ними

Вика и Вадим Цыгановы высказались по поводу проверки высказываний журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Они прокомментировали ситуацию в интервью Telegram-каналу «Подъем».

Поводом для проверки Московской прокуратуры в отношении Дудя стало обращение от общественника по поводу выпуска передачи «вДудь» с супругами Цыгановыми, опубликованного на YouTube. Певица и ее муж с одобрением отнеслись к проверке журналиста. По их мнению, если Дудь нарушил закон, он должен за это ответить.

«Не зря съездили. Я тоже думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. Рептилоиды не могут быть православными христианами. Он вообще дискредитирует Россию, у него задача — дискредитация. Он получил, что он заслужил. Слава богу, что на это обратили внимание. Мне бы хотелось, чтобы на многие СМИ обратили внимание. Особенно на те, кто рептилоиды: Собчак Ксения, всякие Моргенштерны [рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов)] и другая нечисть. Многие говорят, что мы сумасшедшие. Может быть, оно так и есть, но дискредитация существует», — сказал журналистам Вадим Цыганов.

Его супруга, в свою очередь, предложила Дудю отправиться на СВО и доказать, что он за Россию. «Если Юра не дискредитировал армию, то пусть идет в армию и воюет против сатанистов и личным примером докажет, что он никого не дискредитировал, что он любит Россию, что он за правду, что он православный», — дополнила Цыганова слова мужа.

Обращение с требованием привлечь Дудя к ответственности поступило в Генпрокуратуру в конце октября. Заявитель утверждал, что журналист в ходе интервью грубо осудил СВО, цинично отозвался о российских военных и добровольцах, а также похвалил США.

В отношении Юрия Дудя пройдет проверка по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») УК РФ. Уточняется, что проверка состоится до начала декабря, в случае необходимости ее срок продлят.