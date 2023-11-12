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00:10, 12 ноября 2023Наука и техника

Показано возможное существование жизни в подледной воде на экзопланетах

The Astronomical Journal: подледная вода на планетах расширяет зону обитаемости

Фото: Arnulfo Franco / AP Photo

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме предположили, что присутствие подледной жидкой воды может потенциально расширить для планеты зону обитаемости. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

Классическая зона обитаемости или зона Златовласки представляет собой область вокруг звезды, в которой условия делают возможным наличие жидкой воды на поверхности планет, что важно для существования жизни. В новом исследовании было рассмотрено, как приливные силы, действующие на планеты вокруг красных карликов, могут расширить зону обитаемости внутрь, а подледная вода — за пределы внешней границы.

Астрономы показали, что вода на землеподобных планетах, вращающихся вокруг звезд М-карликов, может сохраняться в подледном тающем слое. Наконец, было смоделировано несколько экзопланет, что продемонстрировало, как наличие воды может ограничивать свойства их атмосферы.

Красные карлики (или М-карлики) представляют один из наиболее часто встречающихся классов звезд, вокруг которых обнаруживаются планеты. Планеты, которые находятся в приливном взаимодействии с родительской звездой, рассматриваются как наиболее подходящие кандидаты для поиска спектральных свидетельств жизни.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба недавно обнаружил водяной пар в атмосфере каменистой экзопланеты размером с Землю GJ 486 b. Это открытие наряду со свидетельствами существования океана на экзопланете-суперземле K2-18b дает эмпирическое обоснование того, возможно ли существование жидкой воды на экзопланетах, вращающихся вокруг М-карликов.

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      Александр Еникеев
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