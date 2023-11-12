ВВС Иордании сбросили на парашютах гумпомощь для больницы в Газе

Times of Israel: ВВС Иордании сбросили гумпомощь для больницы в секторе Газа

Военно-воздушные силы (ВВС) Иордании второй раз сбросили на парашютах гумпомощь для иорданской больницы на территории сектора Газа, об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на военных.

В армии Иордании уточнили, что командование стремится помочь полевому госпиталю в Газе. «ВВС Иордании снова сбросили на парашютах гуманитарную помощь», — отметили они.

В октябре король Иордании Абдалла II заявил, что страна не может принять палестинских беженцев из сектора Газа, данный вопрос является красной линией для королевства. Монарх отметил, что выступает с данным заявлением не только от Иордании, но и от Египта.

Король заявил, что необходимо найти верный политический горизонт, который объединит палестинцев и израильтян, позволив им мирно жить и работать вместе.