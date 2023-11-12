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15:43, 12 ноября 2023Россия

На ОГЭ по математике разрешили калькулятор

Школьники получили разрешение пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

Фото: Aaron Lefler / Unsplash

Калькулятором официально разрешили пользоваться школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. Об этом говорится в приказе ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, опубликованном на сайте Федерального института педагогических измерений.

Из документа следует, что ученик может использовать на экзамене калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций, линейку без содержания справочной информации и компонентами, которые будут выданы с контрольными измерительными материалами.

В общей сложности за работу можно получить максимально 31 балл.

31 октября сообщалось, что в части регионов России наблюдается нехватка учителей математики и русского языка. В Минобразования Челябинской области объяснили дефицит образовательных работников по русскому и математике тем, что сдача этих предметов на ОГЭ и ЕГЭ является обязательной.

Рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения — так считают в Калужской области и Пермском крае.

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      Любовь Ширижик
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