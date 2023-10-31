РБК: в регионах России заявили о нехватке учителей математики и русского языка

В части регионов России наблюдается нехватка учителей математики и русского языка. Об этом сообщает РБК по итогам опроса, на который ответили 40 из 85 регионов.

В 35 (88 процентов) из 40 регионов, которые приняли участие в опросе, сообщили о дефиците учителей математики. В Минобразования Челябинской области объяснили нехватку образовательных работников по русскому и математике тем, что сдача этих предметов на ОГЭ и ЕГЭ является обязательной.

О нехватке педагогов по русскому языку сообщил 31 регион (78 процентов), по английскому и другим иностранным языкам — 29 регионов (73 процента), литературы — 24 региона (60 процентов). Помимо этого, в 21 регионе пожаловались на дефицит педагогов начальных классов, в 13 регионах — на дефицит преподавателей физики.

Рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения — так считают в Калужской области и Пермском крае. В свою очередь, в Удмуртии указали на нехватку воспитателей и педагогов в детских садах, в Ленобласти — на учителей музыки и пения.

По информации министерства образования и молодежной политики Свердловской области, причина дефицита педагогов связана с тем, что учителями чаще всего становятся молодые женщины, которые могут в любой момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск.

За последние несколько месяцев стало известно о фактах массового увольнения учителей из школ в России. Сначала сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга из школы №338 ушли 17 учителей. Затем из школы №22 в Екатеринбурге массово уволились учителя — родители пожаловались, что за лето в образовательном учреждении перестали работать около 20 педагогов. В том же городе преподаватели технических дисциплин массово уволились из Уральского радиоколледжа имени А.С. Попова.