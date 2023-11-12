«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Балтикой» в матче РПЛ

«Нижний Новгород» сыграл вничью 0:0 с «Балтикой» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперников, игра завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 15 матчей «Нижний Новгород» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 21 очко. «Балтика» расположилась на 15-й позиции, набрав 12 баллов.

В 16-м туре «Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Ростовом» 26 ноября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Балтика» днем ранее примет на своей арене «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Москве.