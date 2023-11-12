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09:46, 12 ноября 2023Мир

Отряд кораблей России впервые за полвека зашел в Бангладеш

Отряд российских кораблей впервые за полвека зашел в порт Читтагонг в Бангладеш

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Отряд российских кораблей впервые за 50 лет зашел в Бангладеш. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает ТАСС.

В главной морской гавани страны, порту Читтагонг, пришвартовались два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга».

Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий напомнил, что предыдущий заход российских военных моряков состоялся полвека назад, в целях проведения уникальной малоизвестной операции по расчистке и разминированию порта.

«Отряд фактически спас молодую страну, получившую независимость в 1971 году, от гуманитарной катастрофы. Акватория порта после войны за независимость была заминирована, кроме того, здесь были затоплены десятки судов», — пояснил дипломат. По его словам, тогда только СССР согласился оказать стране помощь из гуманитарных соображений.

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Операция продолжалась с апреля 1972 года по июнь 1974 года. Более тысячи советских моряков работали в течение 26 месяцев. Впоследствии Читтагонг смог принимать суда со всего мира.

9 октября «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» вышли в Восточно-Китайское море в рамках учений. Уточнялось, что суда должны провести в Азиатско-Тихоокеанском регионе противолодочные маневры по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с противолодочными вертолетами.

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      Варвара Кошечкина
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