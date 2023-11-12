На Западе раскрыли пользу тактики ВСУ для России

The Times: тактика ВСУ наносить удары по России сыграет на руку Путину

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории России могут сыграть на руку президенту страны Владимиру Путину. С таким мнением выступила газета The Times.

По словам авторов материала, службы безопасности западных стран беспокоятся на фоне отсутствия прозрачности планов ВСУ.

«Связи между Западом и Украиной ослабевают, поскольку службы безопасности США и Великобритании опасаются отсутствия прозрачности Киева в отношении своих планов. По их мнению, стратегия проведения атак Киева на Россию может сыграть на руку Путину», — отмечается в публикации.

Кроме того, западные страны беспокоятся на фоне отсутствия реформ в Службе безопасности Украины (СБУ). По их мнению, украинские власти уделяют недостаточно внимания этому вопросу на фоне конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены предпринимать новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах. У военных есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.