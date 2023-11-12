Обнаружены скрытые облаками пыли квазары

MNRAS: обнаружены скрытые облаками пыли сверхмассивные черные дыры

Сверхмассивные черные дыры в активных центрах галактик, называемых квазарами, могут быть скрыты плотными облаками газа и пыли. Это открытие, сделанное группой астрономов под руководством ученых из Даремского университета, бросает вызов устоявшемуся представлению, что такие черные дыры скрыты только пылевыми кольцами в форме бублика. Результаты исследования опубликованы в журнале MNRAS.

Используя радиоинтерферометр ALMA в Чили, астрономы обнаружили очень пыльные квазары с интенсивными темпами звездообразования. Многие из этих квазаров расположены в очень компактных галактиках, известных как «звездообразные галактики», диаметром не более 3000 световых лет. Эти галактики могут образовывать более 1000 звезд в год.

Чтобы формировать такое большое количество звезд, галактике необходимо огромное количество газа и пыли, которые могут накапливаться и полностью скрывать квазар. В некоторых случаях окружающая галактика настолько наполнена газом и пылью, что даже рентгеновские лучи не могут пробиться сквозь облако.

Скрытые квазары могут представлять собой раннюю стадию эволюции, когда молодые галактики богаты холодным газом и пылью, что способствует высоким темпам звездообразования и росту черных дыр.