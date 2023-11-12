Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь из-за высокой температуры

Российскому режиссеру Александру Митте вызвали на дом скорую помощь из-за высокой температуры и затрудненного дыхания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что кинематографист болеет уже второй день, и ему диагностировали пневмонию. По приезде медики оказали ему первую помощь и настаивали на госпитализации, однако Митте отказался.

Ранее в ноябре стали известны подробности состояния госпитализированного худрука Малого театра. По данным издания, 88-летний народный артист РФ Юрий Соломин потерял сознание во время прогулки и упал.

