Стало известно о состоянии протеста Валиевой на результаты Гран-при России

Команда фигуристки Валиевой подаст протест на результаты этапа Гран-при России

Команда российской фигуристки Камилы Валиевой решила подать протест на результаты этапа Гран-при России в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, тренерский штаб спортсменки не согласился с судейскими оценками произвольной программы. При этом журналист Владислав Жуков в Telegram-канале «Лапидарность» заявил, что после совещания в подтрибунном помещении команда решила отказаться от протеста.

Ранее 12 ноября Валиева заняла четвертое место на Гран-при в Казани, набрав 213,59 балла. Она упала на четверном тулупе. Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года. Победительницей этапа Гран-при стала Софья Муравьева, у которой в активе 228,81 балла.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.

