В Азии рассказали о подставе Байдену от Украины перед встречей с Си Цзиньпином

Asia Times: Украина провалом подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

Провал наступления Украины в ходе военного конфликта с Россией стал «подставой» от Киева президенту США Джо Байдену перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре, пишут авторы гонконгского портала Asia Times.

По их словам, признание ситуации на Украине патовой являются ударом по стратегическому положению США и выигрышем для Китая.

