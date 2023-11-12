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14:18, 12 ноября 2023Мир

В Азии рассказали о подставе Байдену от Украины перед встречей с Си Цзиньпином

Asia Times: Украина провалом подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Провал наступления Украины в ходе военного конфликта с Россией стал «подставой» от Киева президенту США Джо Байдену перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре, пишут авторы гонконгского портала Asia Times.

По их словам, признание ситуации на Украине патовой являются ударом по стратегическому положению США и выигрышем для Китая.

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      Антон Похиляк
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