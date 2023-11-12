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17:52, 12 ноября 2023Мир

В США высказались о новой фазе конфликта на Украине

WSJ: на Украине началась крайне опасная для Киева новая фаза конфликта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине началась новая фаза конфликта, крайне опасная для Киева, отметили аналитики из США. Их слова приводит издание The Wall Street Journal.

Новый этап конфликта на Украине неблагоприятен для Киева из-за увеличения боевой мощи России и производства боевой техники, высказались эксперты.

«Следующая фаза военных действий кажется все более опасной. На Украине признают, что длительный конфликт, скорее всего, станет успешным для России, которая перепрофилировала экономику с учетом военных обстоятельств», — говорится в статье.

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По словам американских аналитиков, Киеву не хватает боеприпасов и помощи западных союзников. Также авторы статьи отметили, что Украина теряет бойцов, в то время, как Россия, обладая огромным арсеналом оружия, еще и увеличивает выпуск ударных дронов.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о желании Запада «избавиться» от Украины.

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      Вера Владзиевская
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