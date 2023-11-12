В США забеспокоились из-за желания Израиля организовать новую войну
Axios: в США обеспокоены попытками Израиля вызвать масштабную войну в Ливане
В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены из-за желания Израиля устроить масштабную войну в Ливане. Об этом сообщает Axios.
В Белом доме полагают, что Израиль ударами по территории Ливана пытается спровоцировать на более масштабные действия движение «Хезболла». Это в свою очередь может послужить для развязывания израильской стороной крупного конфликта на территории соседнего государства.
Пентагон выражает озабоченность, что США окажутся втянуты в начавшийся конфликт.