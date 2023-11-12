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03:34, 12 ноября 2023Мир

Германия значительно увеличит военную помощь Киеву

Bloomberg: ФРГ передаст Украине F-35, систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Германии намерены вдвое увеличить помощь Украине в 2024 году. Отмечается, что она будет составлять восемь миллиардов евро (около 8,6 миллиардов долларов), сообщает агентство Bloomberg.

«Правящая коалиция (канцлера ФРГ — прим. «Ленты.ру») Олафа Шольца согласилась удвоить немецкую военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро», — заявили источники издания.

По их данным, на следующей неделе бюджетный комитет бундестага планирует одобрить выделение дополнительных средств для Киева. Уточняется, что Берлин собирается закупить для Украины истребители F-35, систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, а также вертолеты Chinook.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что, вероятнее всего, помощь США Украине в ближайшее время сократится. По его словам, ЕС должен быть готов политически компенсировать этот факт.

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