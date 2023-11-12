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16:24, 12 ноября 2023Ценности

Врач назвала эффективные способы избавиться от перхоти

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Хирург и врач-косметолог Алина Рехман назвала эффективные способы избавиться от перхоти. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Health Shot.

В первую очередь специалистка призвала регулярно мыть голову и использовать отшелушивающий шампунь. По словам медика, данное средство поможет предотвратить скопление большого количества кожного сала. Но в то же время Рехман предупредила, что его не нужно применять слишком часто, поскольку активные компоненты сильно сушат волосы.

Кроме того, в уход рекомендуется включить увлажняющие кондиционеры, разработанные специально для жирных прядей. Вдобавок Рехман обратила внимание на прически, уложенные с помощью горячих инструментов. В данном случае она настоятельно предложила перед укладкой обязательно обрабатывать волосы термозащитным спреем.

Также для предотвращения появления перхоти собеседница издания посоветовала включить в ежедневный рацион больше фруктов, овощей и цельнозерновые продукты. При этом стоит отказаться от потребления сахара и обработанной пищи.

Ранее врач-трихолог и основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас назвала россиянкам опасные последствия окрашивания волос в яркие цвета. Так, специалистка призвала избегать изменений из натурального оттенка в розовый, голубой или зеленый. Она пояснила, что краски данных цветов практически невозможно смыть и они наносят вред как взрослым, так и детским волосам.

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      Мария Винар
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